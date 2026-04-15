العد التنازلي يبدأ.. فيفا يُخطر المنتخبات بمواعيد قوائم مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء، عن الجدول الزمني الخاص بإعداد قوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك خلال شهري حزيران وتموز في النسخة التاريخية التي تضم ثمانية واربعين منتخباً.

وحدد "فيفا" يوم 11 أيار المقبل موعداً نهائياً لتقديم القوائم الأولية، موضحاً أن القوائم الأولية يجب أن تضم ما بين 35 و55 لاعباً، بما يتيح للأجهزة الفنية اختيار التشكيلات الأساسية وتجربة البدائل قبل اعتماد القائمة النهائية.

وأكد أن أي تعديل على القوائم الرسمية بعد هذا الموعد غير مسموح به، باستثناء حالات الإصابات الخطيرة التي تتطلب موافقة طبية رسمية من اللجنة المختصة داخل الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه المواعيد تأتي ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى منح المنتخبات الوقت الكافي للتحضير، على أن تنطلق منافسات البطولة يوم 11 يونيو / حزيران المقبل.