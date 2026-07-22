العد التنازلي يبدأ.. دوري نجوم العراق ينطلق بالتزامن مع "لا ليغا"

شفق نيوز- بغداد

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027، مع اقتراب صافرة البداية للدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، إلى جانب دوري نجوم العراق.

ومن المقرر أن ينطلق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد 23 يوماً، بمشاركة 20 نادياً يمثلون العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات العراقية، في موسم يُنتظر أن يشهد منافسة قوية بين الأندية.

وسيكون الدوري السعودي أولى البطولات الكبرى انطلاقاً، إذ يبدأ بعد 21 يوماً، متقدماً على أبرز الدوريات العالمية.

وفي التوقيت ذاته، تنطلق منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد 23 يوماً، بالتزامن مع انطلاق دوري نجوم العراق.

أما الدوري الإنجليزي الممتاز، فتنطلق منافساته بعد 29 يوماً، فيما يبدأ كل من الدوريين الإيطالي والفرنسي بعد 30 يوماً.

ويختتم الدوري الألماني سلسلة انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يبدأ بعد 36 يوماً، ليكون آخر الدوريات الخمس الكبرى انطلاقاً في الموسم الجديد.

يُشار إلى أن منافسات دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2026-2027 تنطلق رسمياً في 14 آب/أغسطس 2026، وستُقام المباريات الرئيسية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، فيما خُصصت بقية الأيام لمنافسات بطولة الكأس ومشاركات الأندية العراقية في البطولات الخارجية.