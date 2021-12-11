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العدل يتوج ببطولة اندية العراق الاولى للملاكمة النسوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-11T18:39:05+0000
العدل يتوج ببطولة اندية العراق الاولى للملاكمة النسوية

شفق نيوز/ اختتمت بطولة اندية العراق للملاكمة النسوية الاولى يوم السبت في صالة المركز التدريبي للمواهب الرياضية.

واسفرت النتائج الختامية عن إحراز فريق نادي العدل الرياضي بالمركز الأول والذي يقوده المدرب حسين جخيم الشرع ومحمد خليل.

وجاء منتدى بعشيقة الرياضي بالمركز الثاني بقيادة الكابتن منتصر حسونة والكابتن ابراهيم سلمان، فيما حل بالمركز الثالث نادي الكرار الرياضي في النجف الاشرف بقيادة المدرب الكابتن سعدون العنكوشي، ونادي الجيش الرياضي بالثالث مكرر.

وجرت البطولة برعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور الوزير عدنان درجال الذي شارك بتتويج الكؤوس وتقليد الاوسمة للاعبات .

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