العداءة دانة حسين لرئيس اقليم كوردستان: انا بغاية السعادة لرسالتك واتعهد بإنجاز في طوكيو

شفق نيوز/ أعربت العداءة العراقية دانة حسين، يوم الأحد، عن تفاجئها واعتزازها في الوقت نفسه، باهتمام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بالرياضيات والرياضيين، وسعادتها بتهنئته لها بما حققته في بطولة العرب، متعهدة بتحقيق النجاح في أولمبياد طوكيو.

وقالت حسين في تصريح لوكالة شفق نيوز "لقد اسعدت وتفاجأت بالمبادرة الرائعة من قبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وما نشره على صفحته في موقع تويتر من تهنئة ليّ بفوزي، وقمت بالرد عليه وشكرته جدا".

واضافت "جميع من يعرفني من رياضيين واصدقاء واقارب ارسلوا لي ما نشره الرئيس بارزاني وكنت بغاية السعادة لمبادرته واهتماماته بالرياضة التي افرحتني وافرحت كل المحبين والوسط الرياضي خصوصا بعد وصفه وتعبيره بحقي".

واكدت حسين "سأكون عند حسن ظن الجميع في اولمبياد طوكيو لكن تحقيق الانجاز بطوكيو بحاجة الى دعم استثنائي بغية تحقيق الهدف".

ويوم أمس الجمعة، هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الرياضية العراقية دانة حسين بتحقيقها رقماً قياسياً في البطولة العربية لألعاب القوى.

وقال بارزاني في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أهنئ وأبارك للرياضية العراقية دانة حسين على نيلها الميدالية الذهبية وتحطيم الرقم القياسي في البطولة العربية الـ22 لألعاب القوى للرجال والنساء".

واضاف، "تمنياتي لك بدوام النجاح والتألق يا دانة"، موضحا بالقول "وطننا بأمس الحاجة للمرأة المثابرة مثلك في كافة المجالات يحتذى ويفتخر بها. مبروك للعراقيين جميعا".

وحصلت دانة حسين على ذهبية سباق 100 متر للسيدات، في بطولة العرب التي اختتمت بتونس مؤخرا، وقطعت المسافة بزمن 11.23 ثانية، محطمة الأرقام القياسية العراقية السابقة، لتصنف رسميا كأسرع امرأة عراقية عبر التاريخ، وأسرع امرأة عربية لهذه المسافة لعام 2021، بحسب ما جاء في الإعلام العراقي والعربي، كما حصلت على ذهبية ثانية بمسابقة 200 متر وبرونزية اخرى في سباق 400 متر بحسب موقع البطولة.