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العداءة العراقية دانا حسين مهددة بالإبعاد من اولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-21T13:17:31+0000
العداءة العراقية دانا حسين مهددة بالإبعاد من اولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم الأربعاء، ان العداءة دانا حسين قد يتم استبعادها من اولمبياد طوكيو بسبب تعاطيها المنشطات، فيما نفت العداءة ذلك.

وقال الامين المالي للاتحاد زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العراقي تلقى كتاباً رسمياً من الاتحاد الدولي للعبة يؤكد دانا حسين متعاطية للمنشطات في البطولة الاسيوية الاخيرة والبطولة العربية المؤهلة للاولمبياد.

واكد جواد ان "العداءة دانا حسين نفت تعاطي المنشطات، كما ان الفحوصات التي اجريت لها قبل المشاركة التأهيلية ولم تثبت تعاطيها منشطات".

واضاف ان "دانا حسين ابلغتنا انها اجرت عملية تجميل لانفها وتم استخدام العلاج الخاص بالعملية الجراحية التي احتوت على نسبة من الكورتزون الذي يعتبر احد انواع المنشطات، وبعد الفحص تأكد وجود نسبة قليلة جدا من المنشطات الخاصة بالدواء".

وتابع جواد "سنبعث للاتحاد الدولي تقرير الطبيب الذي اجرى العملية الذي يؤكد من خلاله ان العقار كان من ضمن اجراءات العملية"، مشيرا الى ان "الاتحاد العراقي وقع في موقف صعب ونحن على امل ان يتفهم الاتحاد الدولي الوضع والا ستكون دانا حسين خارج اولمبياد طوكيو في حال الرفض".

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