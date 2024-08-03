العداء العراقي طه حسين يودع باريس ويحتل المركز الاخير بمجموعته

العداء العراقي طه حسين يودع باريس ويحتل المركز الاخير بمجموعته
2024-08-03T11:20:49+00:00

شفق نيوز/ ودع العداء العراقي طه حسين، يوم السبت، دورة الالعاب الاولمبية بعد إخفاقه في الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى ليحل بالمركز الأخير من بين 9 متسابقين في مجموعته بالدور الثاني من منافسات فعالية 100 متر ركض بدورة الالعاب الاولمبية في باريس.

وقال مراسل شفق نيوز إن طه حسين ركض في المجموعة 7 من مجموع 8 مجاميع وحل بالمركز التاسع والاخير.

وبين أن التأهل إلى الدور شبه النهائي حُدد للمراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة يضاف إليهم 3 اسرع أزمان من كل المجاميع.

واشار الى ان المجاميع الثمانية لسباقات الـ100 متر بدأت عند الساعة الـ12:55 من ظهر اليوم أما سباق مجموعة عدائنا طه فقد بدأت عند الساعة 1:49 من بعد الظهر اليوم.

وكان العداء طه حسين تمكن من التأهل للدور الثاني كثالث أسرع زمن في منافسات الدور الأول لفعالية ركض 100 متر بأولمبياد باريس 2024.

العداء العراقي طه حسين يودع باريس ويحتل المركز الاخير بمجموعته

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