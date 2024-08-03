العداء العراقي طه حسين يودع باريس ويحتل المركز الاخير بمجموعته

شفق نيوز/ ودع العداء العراقي طه حسين، يوم السبت، دورة الالعاب الاولمبية بعد إخفاقه في الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى ليحل بالمركز الأخير من بين 9 متسابقين في مجموعته بالدور الثاني من منافسات فعالية 100 متر ركض بدورة الالعاب الاولمبية في باريس.

وقال مراسل شفق نيوز إن طه حسين ركض في المجموعة 7 من مجموع 8 مجاميع وحل بالمركز التاسع والاخير.

وبين أن التأهل إلى الدور شبه النهائي حُدد للمراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة يضاف إليهم 3 اسرع أزمان من كل المجاميع.

واشار الى ان المجاميع الثمانية لسباقات الـ100 متر بدأت عند الساعة الـ12:55 من ظهر اليوم أما سباق مجموعة عدائنا طه فقد بدأت عند الساعة 1:49 من بعد الظهر اليوم.

وكان العداء طه حسين تمكن من التأهل للدور الثاني كثالث أسرع زمن في منافسات الدور الأول لفعالية ركض 100 متر بأولمبياد باريس 2024.