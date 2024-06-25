العداء العراقي طه حسين يعسكر في أنطاليا تحضيراً لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لألعاب، يوم الثلاثاء، أن لاعب منتخب العراق العداء طه حسين، سيمثل العراق في دورة الألعاب الأولمبية في باريس نهاية شهر تموز المقبل بفعالية 100 متر ركض.

وقال المدير التنفيذي زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "العداء يغادر اليوم الثلاثاء برفقة مدربه خزعل جبار الى مدينة أنطاليا التركية للدخول في معسكر تدريبي في منتجع بورتبلو الخاص بإعداد رياضيي ألعاب القوى".

وأضاف أن "أغلب رياضيي غرب آسيا وأفريقيا يتواجدون حالياً في مدينة أنطاليا، مع نخبة من أفضل الرياضيين المرشحين لأولمبياد باريس وبطولة العالم للشباب، لذلك فإن الاحتكاك مع هؤلاء الأبطال سيكون له تأثيره الإيجابي".

وأوضح أنه "تم الاتفاق على مشاركة طه حسين في ملتقى ازمير الدولي الذي سيقام في مدينة ازمير يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر حزيران الجاري".

وبين إن "اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس منحت العداء طه حسين بطاقة وايت كارد، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس خلال شهر تموز المقبل، وأنه سيمثل العراق في فعالية ركض 100 متر".