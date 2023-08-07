العاني يثير أزمة بين "النوارس والأنيق".. الطلبة نحو "التصعيد" والزوراء يدعو إلى "التراضي"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الطلبة، اليوم الاثنين، التقدم بشكوى ضد اللاعب لؤي العاني بعد اخلاله بالعقد المبرم معها، فيما يسعى نادي الزوراء، الذي ضم اللاعب مجدداً، الى حل المشكلة بالتراضي.

وقال أمين سر نادي الطلبة المؤقتة باسم جمال في حديث لوكالة شفق نيوز "لقد اتخذنا الإجراءات القانونية بحق اللاعب لؤي العاني بعد عدم التزامه بالعقد الذي أبرمه معنا بشكل رسمي بعد أن أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع الزوراء".

وأضاف ان "العاني تسلم دفعة مالية أولى قدرها 92 مليون دينار وتم الاتفاق على كل شيء لكننا تفاجأنا بتوقيعه عقد آخر مع ادارة الزوراء".

وأوضح العاني أن "المبلغ المدفوع ليس هو المشكلة، لكن التصرف غير الصحيح الذي قام به العاني هو من دفعنا لتقديم الشكوى للاتحاد العراقي لكرة القدم لاتخاذ القرار وحل الموضوع"، مبينا أن "القضية أصبحت بساحة الاتحاد الذي سيقرر بشأن الشكوى".

من جانبه قال عضو ادارة الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الادارة ستجتمع، مساء اليوم، بعد تطور قضية العاني لحل القضية بالتراضي ومن دون أن تتضرر اية جهة".

وكان اللاعب لؤي العاني قد تعاقد مع ادارة الطلبة رسمياً وبعدها عاد للتعاقد مع إدارة الزوراء بعقد آخر، وهذا لا يجوز، بحسب قوانين التعاقدات الذي وضعه اتحاد الكرة العراقي.

من جانب آخر وقع لاعب المنتخب العراقي مصطفى ناظم على كشوفات الزوراء قادماً من الفيصلي الاردني لموسم واحد.