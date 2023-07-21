العالم ينتظر ميسي في أول مباراة رسمية وانتر ميامي "يستنفر"

شفق نيوز/ تتجه أنظار العالم، اليوم الجمعة، إلى ولاية فلوريدا الأميركية حيث يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل العالم، مباراته الأولى بقميص انتر ميامي في مواجهة فريق "كروز آزول" المكسيكي، فيما أعلن مدرب الفريق انتهاء "وقت الراحة والبدء برحلة المنافسة".

وهذه المواجهة هي الأولى هذا الموسم للفريق الأميركي في مسابقة الكأس التي تجمع بين فرق الدوريين الأميركي والمكسيكي.

وانضم ميسي البالغ عمره 36 عاما، والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات وهو رقم قياسي، إلى انتر ميامي مع زميله السابق بوسكيتس الذي لعب 18 عاما في صفوف برشلونة.

المدرب الجديد لإنتر ميامي، جيراردو مارتينو قال إن ميسي وبوسكيتس سينضمان إلى الفريق من أجل المنافسة ولن يكونا في راحة.

وسبق للمدرب البالغ عمره 60 عاما تدريب ميسي وبوسكيتس في برشلونة في موسم 2013-2014، ثم تولى تدريب الأرجنتين ما بين 2014 و2016.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي إن الثنائي تحدث إليه بشأن الانضمام إلى إنتر ميامي من أجل النجاح.

وأضف "هذا يحدث لنا على المستوى الشخصي ففي بعض الأحيان يرتبط اسم الولايات المتحدة بالعطلة والراحة لكن ليس هو الحال. فنحن نريد المنافسة".

وقال ميسي في مقابلة مع التلفزيون الأرجنتيني الثلاثاء "أنا سعيد بالقرار الذي اتخذناه. أتطلع لخوض تحديات جديدة."

وأضاف: "لن تتغير طريقة تفكيري أبداً وسأسعى دائماً بغض النظر عن الفريق الذي أمثله إلى بذل قصارى جهدي لصالح نفسي والنادي ومواصلة الأداء على أعلى المستويات".