العاب قوى العراق يعسكر في اربيل استعدادا لبطولة آسيا للناشئين

شفق نيوز/ باشر منتخب العراق للناشئين لالعاب القوى، يوم الاثنين، معسكره التدريبي في اربيل استعدادا لبطولة آسيا المقررة في الكويت الشهر المقبل.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى، زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، ان "المعسكر يستمر لمدة أسبوعين استعداداً لبطولة آسيا المقرر انطلاقها في الكويت في الثاني عشر من شهر تشرين الاول/ اكتوبر المقبل".

واضاف ان "المنتخب وبعد انتهاء معسكره في اربيل سيتوجه الى البصرة لإقامة معسكر قصير هناك للتأقلم على الأجواء كون اجواء المحافظة مشابهة لطقس الكويت".

وبين ان "المنتخب سيتوجه الى الكويت من البصرة براً للدخول في منافسات البطولة"، موضحا ان "13 لاعباً ولاعبة سيمثلون منتخب العراق في البطولة الاسيوية المقبلة".

واشار جواد، الى ان "إعداد المنتخب تم على نفقة اللجنة الاولمبية العراقية"، مضيفا ان "المنتخب سيشارك بفعاليات العاب اقوى كافة، منها الركض السريع، والتتابع، والمسافات المتوسطة، والوثب وقذف الثقل، والرمي وغيرها من الفعاليات الداخلة ضمن المنافسات الاسيوية المقبلة".

وكان منتخب شباب العراقي لألعاب القوى قد حصد ثمانية أوسمة ملونة بينها ذهبيتان في البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الشباب والتي اختتمت منافساتها مؤخرا في تونس بمشاركة عربية واسعة.