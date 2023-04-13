العاب قوى العراق في بطولتين آسيويتين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى، يوم الخميس، عن مشاركة منتخباته في بطولتين آسيويتين خلال شهر نيسان الحالي .

وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي سيشارك في بطولة آسيا للناشئين المقررة اقامتها في اوزبكستان للمدة من 27 - 30 من الشهر الحالي .

واضاف ان منتخب العراق للرجال والنساء سيشارك ايضاً في بطولة غرب آسيا المقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة للمدة من 26 -29 من هذا الشهر .

وبين الاتحاد، أنه جهز المنتخبين بمعسكر تدريبي داخلي استعدادا للاستحقاقين الآسيويين المقبلين بغية إيصال اللاعبين واللاعبات للجاهزية التامة قبل المشاركتين المقبلتين.

يذكر ان منتخب العراق للشباب حصد ثمانية أوسمة ملونة بينها ذهبيتين في البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الشباب والتي اختتمت منافساتها مؤخراً في تونس بمشاركة عربية واسعة.