العاب قوى العراق تضيف سبعة أوسمة جديدة بمنافسات غرب آسيا

شفق نيوز/ أضاف المنتخب العراقي لألعاب القوى، سبعة أوسمة جديدة لرصيده ليبلغ ٢٠ وساما ملونا مع انتهاء منافسات اليوم الثالث من بطولة غرب آسيا للشباب والتي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت.

وتضمنت أوسمة اليوم الثالث ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة وعلى النحو التالي:

علي اكبر حيدر

ذهبية القفز بالعصا الزانة

علي حسين علي

ذهبية القفز بالعصا / الزانة

فريق التتابع للشابات ٤*١٠٠م

ميدالية ذهبية وهم كل من

براء ممدوح

زينة أحمد

دييه نزار

ديرين بختيار

فريق التتابع شباب ٤*١٠٠م

ميدالية فضية وهم كل من

محمد نجاح

حسين نايف

منتظر ستار

مهدي صلاح

نور الدين عادل مرزه

فضية ٤٠٠م

زينة أحمد صبحي

فضية ٤٠٠م

علي رزاق حمدان

برونزية رمي المطرقة