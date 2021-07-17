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الظفر يتوج بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-17T18:56:40+0000
الظفر يتوج بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الصالات

شفق نيوز/ توج فريق الظفر بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة الصالات بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق نادي المرور بنتيجة (5-4)، في المباراة التي أقيمت يوم السبت في قاعة نادي الشباب الرياضي ببغداد.

بينما حصد فريق بلدية البصرة المركز الثالث بعد فوزه على فريق المعقل بنتيجة (5-1).

وجرت البطولة باشراف لجنة خماسي الصالات في الهيئة التطبيعية باتحاد الكرة العراقي وحضور عضو الهيئة التطبيعية اسعد لازم .

وكان فريق نادي نفط الوسط توج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات وحصل على درع الدوري للموسم 2020-2021 .

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