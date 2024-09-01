"الطويل الإيراني" يعاني في الألعاب البارالمبية بباريس ويفترش الأرض

شفق نيوز/ وجد مرتضى مهرزاد، ثاني أطول شخص في العالم، نفسه مضطرا للنوم على الأرض أثناء مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وفق صحيفة "التلغراف".

وتستمر دورة الألعاب البارالمبية التي يشارك فيها مئات الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى 8 سبتمبر المقبل، وسط اهتمام دولي.

وصممت الجهات المشرفة على دورة الألعاب البارالمبية في اليابان 2021، سريرا خاصا بالرياضي الإيراني الذي يبلغ طوله 8 أقدام (حوالي 244 سنتيمترا).

لكن مدربه قال إن مهرزاد، وهو أطول لاعب بارالمبي في التاريخ، لم يتلق مثل هذه المعاملة الخاصة في دورة باريس هذا العام، مضيفا "ليس لديه سرير خاص، ولكن لديه الهدف الأكثر أهمية في ذهنه، ولديه العقل ليصبح البطل".

ويعد مهرزاد، البالغ من العمر 36 عاما، عنصرا أساسيا بمنتخب إيران للكرة الطائرة التي تُلعب في وضعية الجلوس، مع تعديلات طفيفة على قواعد الكرة الطائرة للأصحاء.

وجرى تشخيص إصابة مهرزاد بتضخم الأطراف، في سن مبكرة، وهي حالة تؤدي إلى إنتاج الجسم لهرمون النمو الزائد.

وفي عمر 16 عاما، كان طوله بالفعل أكثر من 6 أقدام وبوصتين. وفي العام السابق، عندما كان عمره 15 عاما، تسبب حادث دراجة في كسر في الحوض أدى إلى توقف ساقه اليمنى عن النمو.

واليوم، أصبحت ساقه اليمنى أقصر بست بوصات من ساقه اليسرى، ويستخدم مهرزاد عكازين، أو كرسيًا متحركًا للتنقل.

وتمثل نسخة باريس الظهور الثالث لمهرزاد في الألعاب البارالمبية. وفي المرتين السابقتين، قاد الفريق الإيراني (لوضعية الجلوس) لاقتناص الميدالية الذهبية.