الطلبة يؤكد تمسكه بالمدرب السوري "مخلوف" ويكشف سبب تأخر التحاقه بالنادي

شفق نيوز/ اكد المدرب المساعد لفريق نادي الطلبة مهدي كاظم، يوم الاثنين، أن ادارة الطلبة متمسكة بالمدرب السوري انس مخلوف، مشيراً الى أن سبب تاخر التحاقه بالنادي يعود إلى إجراءات تأشيرة الدخول للاراضي العراقية.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب السوري انس مخلوف مازال على اتفاقه مع ادارة النادي وانه جاهز لقيادة الطلبة في المرحلة الثانية في الوقت الذي يسمح له بالدخول، لكن ما اعاق حضوره هي الاجراءات الخاصة بالتأشيرة التي تصدر من وزارة الداخلية العراقية".

وبين ان "ادارة الطلبة متواصلة مع وزارة الداخلية المتعاونة مع النادي لاصدار التاشيرة للمدرب مخلوف وان الاجراءات في طريقها الى الاكتمال وسيصل المدرب الى بغداد ويلتحق بالفريق قريبا".

واوضح كاظم ان "تغيير المطار من اربيل الى بغداد أخر في وصول المدرب مخلوف اذ تم تغيير المواعيد والاجراءات الخاصة بالسفر والدخول الى العراق".

وبين مساعد فريق الطلبة انه "مع زميله المدرب حيدر محمد يقودان الفريق حاليا لحين وصول المدرب السوري وتسلمه المهمة رسميا".

ويلاقي الوصيف فريق نادي الطلبة المتصدر فريق نادي الشرطة يوم غد الثلاثاء في الساعة الثامنة والربع على ملعب الشعب الدولي .