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الطلبة يوقف التدريبات.. ومدرب الفريق للاعبين: تمرنوا مع الفرق الشعبية

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-11T16:56:01+0000
الطلبة يوقف التدريبات.. ومدرب الفريق للاعبين: تمرنوا مع الفرق الشعبية

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق نادي الطلبة احمد خلف، يوم الأربعاء، ان الادارة طلبت من اللاعبين التوقف عن التدريبات احتجاجاً على عدم صرف وزارة التعليم العالي للمبالغ الخاصة المتفق عليها مع النادي .

وقال أحمد خلف لوكالة شفق نيوز ان "توقف اللاعبين عن التدريبات سيؤثر بشكل سلبي كبير على المستوى العام اللاعبين، لاسيما وانهم في حالياً في أجواء التنافس وفي قمة لياقتهم البدنية"، موضحا أن "التوقف سيؤدي الى تراجع اللياقة وسيؤثر على النتائج في حال استأنف الدوري".

وأضاف خلف أنه وجه اللاعبين "التدريب خارج النادي حتى وان كان مع الفرق الشعبية، كي لا ينقطعوا عن اللعب والتدريب بغية حفاظهم على مستواهم العام".

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