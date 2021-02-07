الطلبة يوقع مع ثلاثة لاعبين ويسعى لضم محترفين نيجيريين لصفوفه

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الطلبة الرياضي، يوم الأحد، اتفاقها مع لاعب المنتخب الوطني السابق ولاعب نادي امانة بغداد مصطفى كريم لتمثيل كرة الطلبة في المرحلة المقبلة، فيما أشارت إلى وجود مفاوضات لضم محترفين أجانب لصفوف الأنيق.

وقال أحمد حطاب عضو المكتب الإعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة حاليا تجري مفاوضاتها مع لاعبين محترفين من نيجيريا لضمهما لصفوف الأنيق، موضحا ان الاتفاق وصل مراحله المتقدمة.

واكد حطاب ان الادارة تعاقدت كذلك مع لاعبين جديدين تم ضمهما للفريق الأول، محمد نزار القادم من نادي السماوة، ومع اللاعب علي جبار القادم من نادي النجف.

ولفت الى ان ادارة النادي بالاتفاق مع المدرب حسن احمد تسعى لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة الثانية بغية ظهوره بشكل أفضل وتحقيق نتائج تليق بالفريق الأنيق في الدوري الكروي الممتاز .

ويحتل الطلبة المركز التاسع عشر برصيد خمسة عشر نقطة في ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء جولته السابعة عشر.