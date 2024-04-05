الطلبة يوافق على تفريغ لاعبيه للأولمبي والمغادرة لقطر الأحد المقبل

شفق نيوز/ أفاد مدير المنتخب الأولمبي، جبار هاشم، يوم الجمعة، بأن إدارة نادي الطلبة وافقت على تفريغ لاعبيها للمنتخب الأولمبي الذين يستعدون للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 سنة المقررة في قطر منتصف شهر نيسان الجاري.

وقال هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي الطلبة وافقت على تفريغ ستة من لاعبيها اختارهم المدرب راضي شنيشل للمنتخب الأولمبي"، مبيناً أن "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، تمكن من التوصل لاتفاق لتفريغ اللاعبين بعد أن كانت الإدارة ممتنعة كون البطولة خارج أيام الفيفا دي والأندية غير ملزمة لتفريغ لاعبيها لكنها تعاونت مع الأولمبي".

ولفت إلى أن "المنتخب سيتوجه إلى قطر يوم الأحد المقبل للدخول بمعسكر تدريبي قصير استعداداً للبطولة الآسيوية"، موضحاً أن "المباراة الودية أمام اليابان يوم 11 من هذا الشهر ما زالت قائمة ولم يطرأ أي تغيير بشأنه وستكون المباراة البروفة الأخيرة للمنتخب قبل الدخول في النهائيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024".

وكانت قرعة البطولة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، قد أوقعت المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بعد خوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر انطلاقها بقطر يوم 15 نيسان المقبل، بينما يلعب منتخب المركز الرابع في ملحق عالمي للحصول على فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية.