الطلبة ينجو من فخ الصناعة بفوز متأخر

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الطلبة على ضيفه فريق نادي الصناعة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 35 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي.

جاء هدف الطلبة عن طريق اللاعب عدي بالحاج في الدقيقة 40 من زمن الشوط الاول، وجاء هدف التعادل للصناعة من ركلة جزاء نفذها بنجاح حيدر حسين بالدقيقة 62 من زمن اللقاء، واضاع لاعب الطلبة زيد تحسين ركلة جزاء بعد ان اخفق في تسجيلها عند الدقيقة 72، وفي الدقيقة 87 جاء هدف التقدم للطلبة عن طريق اللاعب مروان حسين.

ورفع الطلبة رصيده للنقطة 59 بالمركز الرابع وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 27 بالمركز التاسع عشر.