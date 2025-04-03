الطلبة ينجحون بعبور الحدود بسهولة في دوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على مضيفه الحدود بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الطلبة بهدفين دون مقابل للحدود، سجل الهدف الاول للطبة اللاعب فيث معروفي بالدقيقة 12، وأضاف اللاعب حبيب الوسلاتي الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، سجل الطلبة هدفه الثالث عن طريق اللاعب سيمون موسوفا في الدقيقة 51، كما تمكن الحدود من تقليص الفارق عن طريق المحترف دا كوستا في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وشهد اللقاء طرد لاعب فريق الحدود أحمد السروري في الدقيقة 79، بسبب تراكم البطاقات ليكمل الحدود المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، رفع الطلبة رصيده للنقطة 43 بالمركز الرابع، وبقى الحدود يعاني بالمركز الأخير برصيد 13 نقطة فقط.