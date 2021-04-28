الطلبة يقيل مدربه.. والأخير يكشف الأسباب

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الطلبة، يوم الأربعاء، استغناءها عن الجهاز الفني لنادي الطلبة وتسمية ثائر جاسم لقيادة الفريق في الاستحقاقات.

وقال حسن أحمد مدرب الفريق المقال، لوكالة شفق نيوز، إنه "تفاجأ بقرار الإقالة"، موضحا أن "تبليغه تم بأنه مقال بشكل مفاجئ ودون علم مسبق".

وأضاف أحمد، أن "الإدارة سمت المدرب ثائر جسام مدربا أولا يساعده حسن إبراهيم، وإبراهيم سالم مدربا للحراس"، معربا عن أمنياته لـ"الكادر الجديد التوفيق".

وأشار إلى أنه "أسس فريق أعطى كرة قدم على مستوى عالي، وكان سببا في إبقاء اللاعبين الذين أضربوا عن اللعب عدة مرات لعدم تسلمهم مستحقاتهم لحد الآن رغم وعود الإدارة".

ولفت المدرب المقال، إلى أن "الفريق امتنع من اللعب أمس أمام النجف، لولا تاثيره عليهم، وهذا انعكس على المستوى العام كون اللاعب لا يعطي ما مطلوب منه، مالم يستلم مستحقاته، لكن مع هذا قدموا أداء مشرفا وبشهادة الجميع وكان بنقصهم الحظ للتسجيل".