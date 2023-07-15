الطلبة يقلب تأخره الى فوز على نوروز في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الطلبة، يوم السبت، على ضيفه فريق نادي نوروز بنتيجة 2-1 في انطلاق الجولة 37 لدوري الكرة الممتاز.

وجرت المباراة في السادسة عصرا على ملعب الشعب الدولي. سجل نوروز اولا في الدقيقة 5 عن طريق محمد سامي ، وعادل الطلبة النتيجة في الدقيقة 46 عن طريق عدي الحاج وسجل زيد تحسين هدف التقدم الثاني للطلبة بالدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 63 بالمركز الرابع وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 51 بالمركز التاسع .