الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويعود بالنقاط الثلاثة الى بغداد

شفق نيوز/ جرت على ملعب الكفل اليوم السبت، مباراة واحدة في انطلاق منافسات الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز، جرت بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي الطلبة.

وتوقفت المباراة أكثر من عشرة دقائق بقرار من مشرف المباراة لدخول عدد من الجمهور لمدرجات الملعب وبعد إخراجهم تم استئناف اللقاء.

وسجل فريق نادي القاسم اولا في الدقيقة الخامسة من الشوط الاول عن طريق اللاعب علي كريم، ثم جاء هدف التعديل للطلبة في الدقيقة الـ23 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الطلبة محمد جفال.

وبعد مرور دقيقة على هدف الطلبة احتسب حكم اللقاء هيثم محمد علي ركلة جزاء اضاعها لاعب القاسم علي كريم.

وفي الدقيقة 49 سجل حميد كريم للقاسم هدف ثاني من كرة ثابتة، وعاد الطلبة ليعادل النتيجة عن طريق اللاعب وكاع رمضان بمجهود فردي في الدقيقة 75.

كما سجل البديل محمد منعم هدف التقدم الثالث للطلبة من تسديدة من مكان بعيد في الوقت القاتل بالدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء عند صافرة الحكم بثلاثة أهداف للطلبة مقابل هدفين للقاسم.

وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده للنقطة الـ24 بالمركز الـ16، فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة الـ22 بالمركز الـ17.