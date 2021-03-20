سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويعود بالنقاط الثلاثة الى بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-20T12:38:35+0000
الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويعود بالنقاط الثلاثة الى بغداد

شفق نيوز/ جرت على ملعب الكفل اليوم السبت، مباراة واحدة في انطلاق منافسات الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز، جرت بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي الطلبة.

وتوقفت المباراة أكثر من عشرة دقائق بقرار من مشرف المباراة لدخول عدد من الجمهور لمدرجات الملعب وبعد إخراجهم تم استئناف اللقاء.

وسجل فريق نادي القاسم اولا في الدقيقة الخامسة من الشوط الاول عن طريق اللاعب علي كريم، ثم جاء هدف التعديل للطلبة في الدقيقة الـ23 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الطلبة محمد جفال.

وبعد مرور دقيقة على هدف الطلبة احتسب حكم اللقاء هيثم محمد علي ركلة جزاء اضاعها لاعب القاسم علي كريم.

وفي الدقيقة 49 سجل حميد كريم للقاسم هدف ثاني من كرة ثابتة، وعاد الطلبة ليعادل النتيجة عن طريق اللاعب وكاع رمضان بمجهود فردي في الدقيقة 75.

كما سجل البديل محمد منعم هدف التقدم الثالث للطلبة من تسديدة من مكان بعيد في الوقت القاتل بالدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء عند صافرة الحكم بثلاثة أهداف للطلبة مقابل هدفين للقاسم.

وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده للنقطة الـ24 بالمركز الـ16، فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة الـ22 بالمركز الـ17.

related

مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات

Date: 2021-02-22 06:32:51
مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات

صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

Date: 2020-12-02 15:25:02
صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

عادل نعمة يوافق على تدريب القاسم بشروط ويعتذر لعرض الطلبة

Date: 2021-01-03 08:30:21
عادل نعمة يوافق على تدريب القاسم بشروط ويعتذر لعرض الطلبة

الطلبة ينتقد مفاوضات الاندية مع لاعبيه ويعدها "غير شرعية"

Date: 2019-07-24 16:34:50
الطلبة ينتقد مفاوضات الاندية مع لاعبيه ويعدها "غير شرعية"

نور صبري اول صفقات الانيق للموسم الجديد

Date: 2019-07-26 22:16:50
نور صبري اول صفقات الانيق للموسم الجديد

مدرب الطلبة يقر بإضاعة الفرص: كنا الأفضل ولاصحة لإبعادي

Date: 2021-02-28 18:35:35
مدرب الطلبة يقر بإضاعة الفرص: كنا الأفضل ولاصحة لإبعادي

النجف يشعل شباك النفط بهدفين في الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-18 17:31:07
النجف يشعل شباك النفط بهدفين في الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز

أربيل يخسر أمام امانة بغداد بدوري القدم العراقي

Date: 2019-06-17 19:02:12
أربيل يخسر أمام امانة بغداد بدوري القدم العراقي