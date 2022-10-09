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الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويحقق فوزه الاول في الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-09T16:11:19+0000
الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويحقق فوزه الاول في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الطلبة الفوز على ضيفه فريق نادي القاسم بنتيجة 3-1 لحساب الجولة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد، في المباراة التي جرت المباراة على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد.

سجل القاسم اولا عن طريق رضا حاجم في الدقيقة 13 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 72 سجل لاعب الطلبة حسين عبدالله هدف التعديل وفي الدقيقة 85 سجل حسين عبدالله الهدف الثاني وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل الطلبة الهدف الثالث عن طريق حسين يونس.

وحصل الطلبة بعد فوز اليوم على اول ثلاث نقاط له في منافسات دوري الموسم 2022-2023.

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