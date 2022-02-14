سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الطلبة يقفز مجدداً إلى وصافة الدوري بعد فوز مستحق على النجف

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-14T15:04:19+0000
الطلبة يقفز مجدداً إلى وصافة الدوري بعد فوز مستحق على النجف

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الطلبة فوزاً مستحقاً على مضيفه فريق النجف، يوم الاثنين، ضمن الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي في الساعة الثالثة و45 دقيقة، وسجل فريق النجف اولا عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب المحترف ارنست تييري عند الدقيقة 18 من الشوط الأول، وتمكن فريق الطلبة إدراك التعادل في الدقيقة 25 من الشوط ذاته عن طريق اللاعب محمد جواد.

وفي الدقيقة 71 من زمن اللقاء سجل لاعب الطلبة محمد زامل هدف التقدم لفريقه عن طريق ركلة جزاء، وختم لاعب الطلبة علي خليل التسجيل بعد أن أودع كرة ثالثة لفريقه في مرمى النجف في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء حالة طرد واحدة للاعب النجف محمد عبد الزهرة في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 40 محتلاً مركز الوصيف مؤقتاً لحين اكتمال مباريات الجولة 21، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 32 بالمركز السادس.

related

الممتاز العراقي.. تعادل نفط البصرة ونفط الوسط

Date: 2021-12-17 19:01:29
الممتاز العراقي.. تعادل نفط البصرة ونفط الوسط

فوز وتعادلان في مواجهات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-09-30 14:42:35
فوز وتعادلان في مواجهات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز

تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز

Date: 2021-02-08 20:52:50
تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز

الزوراء يقفز للمركز الثاني بفوزه على نفط الوسط

Date: 2021-12-31 14:58:34
الزوراء يقفز للمركز الثاني بفوزه على نفط الوسط

الكروي الممتاز.. التعادل يحسم مباراة أربيل وضيفه النجف

Date: 2021-10-15 16:21:12
الكروي الممتاز.. التعادل يحسم مباراة أربيل وضيفه النجف

بهدفين نظيفين.. نفط الوسط يفوز على نوروز في الدوري الممتاز

Date: 2021-09-30 17:09:45
بهدفين نظيفين.. نفط الوسط يفوز على نوروز في الدوري الممتاز

اقليم كوردستان يلغي الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا العام ويحدد البطل

Date: 2020-07-25 11:27:56
اقليم كوردستان يلغي الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا العام ويحدد البطل

النجف يحقق فوزا قاتلا على القوة الجوية

Date: 2021-11-16 20:33:29
النجف يحقق فوزا قاتلا على القوة الجوية