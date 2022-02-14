الطلبة يقفز مجدداً إلى وصافة الدوري بعد فوز مستحق على النجف

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الطلبة فوزاً مستحقاً على مضيفه فريق النجف، يوم الاثنين، ضمن الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي في الساعة الثالثة و45 دقيقة، وسجل فريق النجف اولا عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب المحترف ارنست تييري عند الدقيقة 18 من الشوط الأول، وتمكن فريق الطلبة إدراك التعادل في الدقيقة 25 من الشوط ذاته عن طريق اللاعب محمد جواد.

وفي الدقيقة 71 من زمن اللقاء سجل لاعب الطلبة محمد زامل هدف التقدم لفريقه عن طريق ركلة جزاء، وختم لاعب الطلبة علي خليل التسجيل بعد أن أودع كرة ثالثة لفريقه في مرمى النجف في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء حالة طرد واحدة للاعب النجف محمد عبد الزهرة في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 40 محتلاً مركز الوصيف مؤقتاً لحين اكتمال مباريات الجولة 21، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 32 بالمركز السادس.