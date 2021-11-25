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الطلبة يقسو على الجوية والشرطة يهزم سامراء في عقر داره والقاسم يعرقل النجف

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-25T13:21:42+0000
الطلبة يقسو على الجوية والشرطة يهزم سامراء في عقر داره والقاسم يعرقل النجف

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الطلبة فوزاً ثميناً على فريق القوة الجوية، يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري العراقي الممتاز والتي ستقام على مدار ايام الخميس والجمعة والسبت.

وجرت ثلاث مباريات اليوم الخميس في الساعة الثانية ظهراً، فيما انطلقت المباراة الرابعة في الساعة الرابعة عصراً والتي تجمع فريق نادي الزوراء مع فريق الكرخ.

واقيمت المباراة الاولى على ملعب التاجي بلقاء قمة جماهيرية جمعت فريق نادي الطلبة وضيفه فريق نادي القوة الجوية، وانتهى اللقاء بفوز كبير للطلبة بنتيجة 3-0.

سجل الطلبة هدفه الاول في الدقيقة السابعة من الشوط الاول عن طريق المحترف ادريسيا نايانج، وفي الدقيقة 42 عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني للطلبة، لينتهي الشرط الاول بتقدم الانيق بهدفين دون مقابل للصقور، وفي الشوط الثاني اضاف الطلبة هدفه الثالث عن طريق وكاع رمضان في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

بينما ضيف نادي سامراء لاول مرة مباراة فريقه على ملعبه بعد عشر جولات خارج ملعبه، فريق نادي الشرطة، وذلك بعد موافقة لجنة التراخيص على ترخيص ملعب سامراء بعد اكتمال الشروط فيه، وانتهى اللقاء بفوز مستحق للشرطة بنتيجة 3-0.

وكانت نتيجة الشوط الاول تقدم الشرطة بهدف دون مقابل سجله علاء عبد الزهرة في الدقيقة 22، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثاني عن طريق محمد داود في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 62 جاء الهدف الثالث للشرطة عن طريق عبد المجيد بو بكر.

واخيراً التقي فريقا نادي القاسم مع ضيفه نادي النجف على ملعب الكفل، وانتهى اللقاء بفوز القاسم على النجف بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الاول بتقدم القاسم بهدف دون رد للنجف جاء بأقدام ديمي داوده في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز القاسم بهدف وحيد دون مقابل للنجف.

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