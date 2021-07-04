الطلبة يفوز على الميناء برباعية في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ ضيّف ملعب الشعب الدولي، يوم الأحد، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز، بين فريق نادي الطلبة وضيفه فريق الميناء البصري.

وانتهت المباراة التي انطلقت في الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي بفوز الطلبة 4-2، حيث سجل الطلبة ثلاثة اهداف في الشوط الاول جاءت عن طريق وگاع رمضان في الدقائق 9، و27، و31.

وفي الشوط الثاني اضاف محمد جفال الهدف الرابع للطلبة في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 55 سجل سيف جاسم الهدف الاول للميناء عن طريق ركلة جزاء وفي الدقيقة 74 اضافة عبد المجيد بوبكير الهدف الثاني للميناء.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 34 بالمركز السادس عشر وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 45 بالمركز السابع.