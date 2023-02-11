الطلبة يعود لصدارة الدوري الممتاز بالفوز على الصناعة ونوروز يهزم نفط الوسط

شفق نيوز/ عاد فريق الطلبة إلى الصدارة بعد فوز صعب على فريق الصناعة، كما ألحق فريق نوروز الهزيمة بفريق نفط الوسط، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت مباراة الطلبة والصناعة في الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب الصناعة، وسجل الطلبة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب محمد جواد، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0.

وبهذا الفوز تصدر الطلبة قائمة فرق الدوري برصيد 33 نقطة، فيما بقي الصناعة بالمركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

وفي اللقاء الثاني الذي جرى بنفس التوقيت على ملعب فرانسو حريري، ضيّف نوروز فريق نفط الوسط.

وسجل نوروز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق اللاعب حسين عبد الواحد، وفي الدقيقة 90 جاء الهدف الثاني لنوروز عن طريق اللاعب اوكيكولا توبى.

ورفع نوروز رصيده للنقطة 20 بالمركز الـ 12، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة الـ 18 بالمركز الـ 13.