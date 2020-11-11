الطلبة يعلق نشاطاته في كاس العراق ويهدد بالانسحاب من الدوري

شفق نيوز/ قرر نادي الطلبة الرياضي لكرة القدم، يوم الاربعاء، تعليق نشاطاته في بطولة كاس العراق بسبب قلة التخصيصات المالية، مهدداً بالانسحاب من بطولة الدوري العراقي ووقف نشاطات جميع فرقه الرياضية.

وقال المكتب الاعلامي للنادي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "اصطدم بعقبة كبيرة تتمثل في توفير الجانب المادي لنادينا من خلال دفع المبالغ المترتبة لعقود الجهاز الفني واللاعبين والاداريين الذي يمثل حقاً من حقوقهم المشروعة والمستحقات المالية المتبقية من الموسم المنصرم".

وأضاف أنه "تمت الموافقة على صرف مبلغاً قدره 350 مليون دينار عراقي من قبل وزير التعليم العالي، إلا أننا تفاجئنا من خلال مراجعاتنا بتخفيض المبلغ الى 50 خمسون مليون دينار"، موضحاً أن "هذا المبلغ لا يمكن العمل به لسد قيمة عقود اللاعبين والجهاز الفني والاداري واللاعبين والامور الادارية الاخرى من سكن واطعام وتجهيز لاعبي الفريق الاول المشارك في دوري الكرة وبطولة كأس العراق".

وبين بيان النادي، أن "الهيأة الادارية قررت تعليق النشاطات والمشاركة في بطولة كأس العراق"، مؤكداً "عدم لعب مباراتنا مع نادي نوروز ضمن مباريات بطولة الكأس للموسم الحالي"؟