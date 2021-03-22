الطلبة يعسكر في أربيل لإخراج لاعبيه من "الضغط النفسي"

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي اقامة معسكر تدريبي للفريق الأول لكرة القدم في اربيل استعداداً لباقي مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الهيأة الادارية المؤقتة في مقر النادي بحضور جميع الأعضاء.

وذكر بيان للنادي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "معسكر اربيل سيستمر لمدة ثمانية ايام يبدأ من الأربعاء المقبل استغلالاً لمدة توقف الدوري من اجل الاعداد الامثل لباقي مباريات الدوري وإخراج اللاعبين من الضغط النفسي والبدني الذي تعرضوا له في سابق المباريات".

واضاف ان "الادارة قررت تكريم الفريق بعد تحقيقه الفوز في آخر مباراة خاضها على فريق القاسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما قررت الادارة توسيع الهيئة العامة لما يتناسب مع تطلعات نجوم وجماهير ومحبي الأنيق واستقطاب أبناء النادي والشخصيات الأكاديمية والجماهير من مستحقي الانتماء".