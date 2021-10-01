الطلبة يعترض على "خرقين" للديوانية ويطالب باعتباره خاسراً

شفق نيوز / قدمت إدارة الطلبة، يوم الجمعة، اعتراضا على نادي الديوانية بسبب خروق شهدت لقاء فريقي الطلبة والديوانية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز لجعل الديوانية خاسرا المباراة.

وقال أمين سر نادي الطلبة وصفي كريم الكناني، لوكالة شفق نيوز، "قدمنا اعتراضنا للاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب وجود خروق واضحة في لقاء الطلبة والديوانية التي انتهت بالتعادل للايجابي 1-1".

وأوضح الكناني، أن "الخرق كان باشراك لاعب القاسم عمر جبار الذي مثل الديوانية الموسم الماضي وكانت طريقة تسجيله بكشوفات الديوانية غير صحيحة حيث مثل اللاعب المذكور فريق القاسم في الموسم السابق وحصل على استغناء منه يوم 22 ايلول الماضي وان نظام الانتقالات يوجب انتقال اللاعبين قبل غلق الانتقالات ، مؤكدا ان اللاعب المذكور مازال اسمه في كشوفات القاسم".

وأضاف أن "الخرق الثاني دخول الجمهور لملعب المباراة وهذا خرق واضح ومخالف لاجراءات الصحة والسلامة والاتحاد العراقي لكرة القدم".