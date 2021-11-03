الطلبة يطمئن جمهوره ويعلن إطفاء ديونه والحصول على الترخيص

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الطلبة، يوم الأربعاء، إطفاء ديون النادي مع اللاعبين والمدربين الذين لهم مستحقات مالية بذمة النادي.

وقال وصفي كريم امين سر النادي لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة أنهت كل التزاماتها المالية مع لاعبين ومدربين كانوا يطلبون النادي في عقود مع الادارة السابقة".

واوضح ان "الادارة عملت جاهدة وبساعات طويلة بغية اكمال الاجراءات قبل الموعد"، مؤكداً "تسليم مبالغ اللاعبين بالاتفاق الذي يرضي الطرفين".

وثمن كريم دور بعض اللاعبين والمدربين الذين قاموا بمبادرات تنم عن اخلاصهم للنادي بعد تنازلهم عن مستحقاتهم وتخفيض البعض لنسبة كبيرة من العقود، وفقا لقوله.

واشار الى ان "النادي بدأ صفحة جديدة وسيكون ضمن الدوري بعد ضمانه الرخصة".

واكد كريم بان "الادارة بدأت تسلم نسبة 20 بالمئة من عقود اللاعبين الحاليين وماضية بتسديد المستحقات الباقية مستقبلاً وبدون تاخير ، مما انعكس ذلك ايجابا على مستوى الفريق الذي بدأ يقدم مستويات جيدة ويخرج بنتائج مرضية في الدوري ليعود الى اناقته من جديد".

ويحتل فريق الطلبة المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد انتهاء الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز.