الطلبة يشكو ابراهيم بايش: مشاركته غير قانونية (وثائق)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الطلبة الرياضي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتراضها على مشاركة اللاعب ابراهيم بايش ضمن فريق القوة الجوية في الجولة 32 للدوري العراقي الممتاز .

وقال عضو الادارة المؤقتة لنادي الطلبة حبيب جعفر لوكالة شفق نيوز، قدمنا نسخة من الاعتراض الرسمي بعد لقاء القوة الجوية والطلبة والتي فاز بها الأول 2-0، مبينا أن الإدارة وجدت أن مشاركة اللاعب ابراهيم بايش غير قانونية كونه معاقب، وننتظر قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بعد النظر بالشكوى.

وكان فريق القوة الجوية فاز على الطلبة في المباراة الاخيرة ضمن منافسات الجولة 32 للدوري العراقي الممتاز والتي جرت بملعب الشعب الدولي الاحد الماضي .

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت تخفيض عقوبة لاعب نادي القوة الجوية ومنتخب العراق إبراهيم بايش، للمرة الثانية، بعد أن حرم من اللعب لمدة سنتين في وقت سابق، وذلك بعد اجتماعها حيث ناقشت الطلب المقدم إلى رئيس وأعضاء الاتحاد، من قبل لاعب نادي القوة الجوية ابراهيم بايش، بخصوص العقوبة التي طاولته بالايقاف لمدة سنتين والتي تم تقليصها في وقت سابق إلى 10 مباريات.