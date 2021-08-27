الطلبة يستغني عن لاعبيه السابقين ويستعد لبناء فريق جديد

شفق نيوز / أعلن مدرب نادي الطلبة قحطان جثير، يوم الجمعة، الاستغناء عن لاعبي الفريق السابقين، وتسليم دفعة أولى للاعبين جدد، لبناء فريق قادر على الظهور بشكل مغاير عن الموسم السابق.

وأكد جثير، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عزمه بناء فريق متمكن للنادي يضم في تشكيله لاعبين قادرين على التنافس في الدوري العراقي الممتاز.

وأشار إلى أنه بدأ بهيكلة الفريق من جديد عبر استقطاب لاعبين جدد على مستوى مقنع، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفريق سيظهر بشكل مغاير في الموسم المقبل.

وأوضح جثير، أن "الفريق بحاجة لبعض اللاعبين المؤثرين، وأن نسبة كبيرة من تشكيلة الفريق اكتملت بمساعدة إدارة النادي التي لم تبخل في دعم الفريق.

ولفت إلى تسليم دفعة أولى بنسبة 30 بالمئة من قيمة عقود اللاعبين وهذا مؤشر إيجابي في مرحلة البناء، بحسب قوله.

وخلص مدرب الطلبة، إلى القول إنه "بدأ مع الكادر التدريبي المساعد في إجراء التدريبات اليومية للفريق بغية الوقوف على مستوى اللاعبين عن قرب وخلق الانسجام فيما بينهم".

وكانت إدارة الهيئة المؤقتة للنادي، قد تعاقدت مع المدرب قحطان جثير، بدلاً من ثائر جسام، استعدادا للدوري العراقي الممتاز المقرر انطلاقه في شهر أيلول المقبل.