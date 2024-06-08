الطلبة يستضيف نوروز في مباراة مؤجلة "تحدد المراكز" بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام اليوم السبت، مباراة مؤجلة من الجولة من الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بين فريقي نادي الطلبة وضيفه نادي نوروز .

وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السادسة عصراً .

ويسعى فريق الطلبة لكسب النقاط الثلاثة لتعويض خسارته الأخيرة في الجولة 32 أمام متذيل قائمة فرق دوري النجوم، فريق نفط الوسط بنتيجة 1-2 ، سيما وأنه يلعب على ارضه ووسط جمهوره.

وفي حال تحقيق الطلبة الفوز سيقفز الى المركز الثامن برصيد 44 نقطة ، اما في حالة الخسارة فسيتجمد رصيده عند النقطة 41 بالمركز العاشر.

ويواصل فريق نوروز تقديم عروضه الجيدة لاسيما بعد أن الحقه فريق القوة الجوية الهزيمة بالوصيف، في الجولة 32 بنتيجة 4-2.

وفي حال فوز نوروز اليوم على الطلبة فإنه سيقفز للمركز السادس ويرفع رصيده للنقطة 51 ، اما في حالة الخسارة فسيتجمد رصيده عند النقطة 48 بالمركز السابع .