الطلبة يخطف ثلاث نقاط ثمينة من نفط البصرة بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ خطف فريق نادي الطلبة لكرة القدم، ثلاث نقاط مهمة من مضيفه فريق نادي نفط البصرة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 14 للدوري العراقي الممتاز.

وانطلقت المباراة في الساعة الخامسة مساء في ملعب نادي الفيحاء بمحافظة البصرة.

وسجل فريق نادي نفط البصرة اولاً في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب علي خليل لينتهي الشوط الاول بتقدمه بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن الطلبة من تعديل النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا، وفي الدقيقة 76 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للطلبة سجل منها علي فائز هدف التقدم لفريقه.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 27 بالمركز الثالث وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 19 بالمركز العاشر.