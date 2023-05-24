الطلبة يخطف ثلاث نقاط ثمينة من اربيل وديربي كوردستان حبايب

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الطلبة على ضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة 30 للدوري العراقي.

جاء هدف الطلبة عن طريق اللاعب حسين لاوندي بالدقيقة 50 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 57 عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني للطلبة، وقلص امجد راضي النتيجة بعد تسجيله هدف لفريق اربيل في الدقيقة 87 من زمن اللقاء وجاء الهدف الثالث للطلبة عن طريق زيد تحسين في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 50 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 39 بالمركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية انتهى ديربي كورستان بتعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق زاخو بالتعادل الايجابي 1-1 ، وجرت المباراة على ملعب دهوك.

سجل زاخو اولا في الدقيقة 62 بنيران صديقك للاعب دهوك زاكري يانك، بينما سجل دهوك هدف التعديل في الدقيقة 72 من عمر اللقاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح زاكري يانك.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 45 بالمركز السادس ، ورفع زاخو رصيده للنقطة 33 بالمركز 16 .