الطلبة يختار ملعب "أحمد راضي" بديلاً عن الشعب

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الطلبة، يوم السبت، عن ملعبها المفترض الذي سيكون بديلاً لملعب الشعب الدولي.

وقال عضو المكتب الاعلامي احمد حطاب لنادي الطلبة لوكالة شفق نيوز، إن "ملعب الساحر احمد راضي (الكرخ) سيكون ملعب النادي الافتراضي بعد ان تم الاتفاق مع ادارة نادي الكرخ الرياضي على كل الامور الادارية والفنية".

واضاف حطاب ان "القرار جاء بعد ان اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن صيانة ملعب الشعب الدولي وعدم استضافته لمباريات الدوري والانشطة الاخرى لزخم المباريات والتدريبات التي اقيمت عليه في المدة الماضية".

ويواجه فريق نادي الطلبة مضيفه امانة بغداد بعد غد الاثنين على ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز .