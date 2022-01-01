الطلبة يحقق فوزاً على نوروز بدوري الكرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت عصر اليوم السبت، مباراة واحدة على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الكرة العراقي الممتاز جمعت فريق نادي الطلبة وضيفه فريق نادي نوروز انتهى القاء بفوز الطلبة بهدف واحد دون مقابل .

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 50 من زمن اللقاء عن طريق مهاجم الطلبة وكاع رمضان .

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 30 قافزاً للمركز الثالث بعد تعادله بالنقاط مع نفط الوسط الذي حل رابعا بعد خسارته امام الزوراء امس لكن يتفوق عليه بالاهداف ، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 13 بالمركز الخامس عشر .