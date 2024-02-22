الطلبة يحقق الفوز على أمانة بغداد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على مضيفه أمانة بغداد، يوم الخميس، في انطلاق منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة الدولي في بغداد عند الساعة الثانية ظهراً وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفين عن طريق المحترف فنيز اندوي في الدقيقة 71، والهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح وكاع رمضان في الدقيقة 76.

وتعرض مدرب الطلبة أحمد صلاح لإغماء مفاجئ في الدقيقة 66 من عمر المباراة لينقل على إثرها إلى المستشفى، ورغم أنه كان يعاني من وعكة صحية بسيطة لكنه أصر حضور المباراة.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم تألف من محمد صالح حكم ساحة، يساعده كل من كرار عبد الكريم حكم مساعد أول، وحسنين رافل حكم مساعد ثاني، وليث فرحان حكم رابع، ومحمد سلمان حكم "فار".