الطلبة يحقق الفوز على القاسم بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الطلبة من تحقيق الفوز على مضيفه فريق القاسم، مساء اليوم السبت، في منافسات الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء على ملعب كربلاء الدولي.

وجاء الهدف الاول للطلبة عن طريق اللاعب جايليسون دي ليما في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، بينما سجل الهدف الثاني للانيق اللاعب مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 38 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 18 بالمركز 17.