الطلبة يحسم قمة الزوراء بهدف نظيف

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الطلبة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي الزوراء بنتيجة 1-0 في مباراة قمة جماهيرية جرت في ملعب المدينة الرياضية في العاصمة بغداد، بختام منافسات الجولة 12 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف "الأنيق" في الدقيقة 14 من الشوط الاول عن طريق اللاعب مرتضى ملص، قبل أن يضيع زميله محمد جواد تعزيز النتيجة بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 24 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 25 بالمركز الثالث.