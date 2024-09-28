الطلبة يجتاز الحدود بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على ضيفه فريق الحدود بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور نجوم العراق لكرة القدم.

‏جرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد اليوم السبت عند الساعة الـ8:00 مساء.

‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، واستمرت النتيجة لحالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90 حيث سجل الطلاب هدف التقدم من ركلة جزاء نفذها بنجاح شريف عبد الكاظم في الدقيقة 90.

وفي سياق آخر؛ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن موعد التوقف الأول لدوري نجوم العراق للموسم 2024-2025، لاستعداد المنتخب العراقي لخوض مباراته أمام فلسطين وكوريا الجنوبية.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقف الدولي لدوري نجوم العراق، سيكون بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة في السادس من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وضمن أيام الفيفا دي".