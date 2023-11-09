الطلبة يتوج بلقب دوري الأشبال الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ توّج فريق أشبال نادي الطلبة، مساء اليوم الخميس، بطلاً للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023.

وجرت المباراة النهائية بين فريقي الطلبة والشرطة على ملعب المركز التخصصي في ملعب الشعب الدولي وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 2-1.

وكان فريق نادي الشعلة قد توّج بلقب دوري الشباب لأندية بغداد للموسم 2022-2023 بعد فوزه على التاجي في المباراة الختامية بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

في حين فاز فريق رديف السياحة ببطولة نهائي دوري رديف بغداد بعد فوزه على نظيره فريق التاجي 2-0.