الطلبة يتوجه لمعسكره في تركيا والأمانة يفوز ودياً على السالمية الكويتي

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد نادي الطلبة لكرة القدم، بغداد مساء اليوم الاثنين، متوجها إلى تركيا، للدخول في معسكر تدريبي استعدادا لدوري نجوم العراق.

وسيقيم الفريق معسكره التدريبي في تركيا تحت إشراف المدرب القطري طلال البلوشي، استعدادا لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض فريق الطلبة خلال معسكره التدريبي عدد من المواجهات الودية للوقوف على جاهزية واعداده بشكل جيد قبل انطلاق دوري النجوم.

إلى ذلك، حقق فريق نادي أمانة بغداد الانتصار على السالمية الكويتي بهدف دون رد، حيث سجل الهدف الوحيد في اللقاء المحترف سفيان فيغولي.

ويأتي معسكر أمانة بغداد ضمن تحضيرات الفريق لدوري نجوم العراق للموسم الكروي الجديد.