الطلبة يتمسك بوصافة الدوري العراقي الممتاز بفوز مهم على زاخو

شفق نيوز / تمسك فريق الطلبة بوصافة الدوري العراقي الممتاز، يوم الخميس، بعد فوزه المهم على ضيفه زاخو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

وسجل فريق الطلبة هدفه الأول في الدقيقة 38 من الشوط الأول عن طريق اللاعب حمزة عدنان، وفي الدقيقة 53 سجل هدفه الثاني عن طريق محمد جواد.

وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة الرابعة المحتسبة بدل الضائع، سجل زاخو هدف التقليص الوحيد عن طريق المحترف لوكاس سانتوس .

وضيف ملعب الشعب الدولي، مباراة الطلبة وضيفه زاخو، في الساعة العاشرة من مساء الخميس لحساب الجولة 27.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 56 محتفظاً بمركز الوصيف، بينما بقى رصيد زاخو عند النقطة 37 بالمركز الثامن.