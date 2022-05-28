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الطلبة يتمسك بمركز الوصيف بفوزه على سامراء بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-28T19:59:17+0000
الطلبة يتمسك بمركز الوصيف بفوزه على سامراء بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الطلبة من تحقيق الفوز على ضيفه سامراء بنتيجة 3-1 وتمسكه بمركز الوصيف لحد الآن ضمن منافسات الدوري الكروي الممتاز .

سجل الهدف الأول لفريق الطلبة اللاعب علي صلال في الدقيقة الاولى من المباراة ، وتمكن سامراء من تعديل النتيجة في الدقيقة العاشرة عن طريق الحسن سعد ، وفي الشوط الثاني سجل فريق الطلبة هدفه الثاني في الدقيقة 49 عن طريق محمد زامل ، وعاد فريق الطلبة ليسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء عن طريق ستيفن بافور ، لينتهي اللقاء بتقدم طلابي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لسامراء .

وضيف ملعب الشعب الدولي مباراة الطلبة وضيفه فريق نادي سامراء ضمن منافسات الجولة 33 لدوري الكرة الممتاز .

ورفع الطلبة رصيده للنقطة 65 بالمركز الثاني ، وتجمد رصيد سامراء الذي تأكد هبوطه للدرجة الأولى عند النقطة الحادية عشر .

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