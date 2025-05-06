الطلبة يتغلب على كربلاء في دوري نجوم العراق

الطلبة يتغلب على كربلاء في دوري نجوم العراق
2025-05-06T19:32:51+00:00

شفق نيوز/ ‏فاز فريق الطلبة على ضيفه كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد عند 8:30 مساء، وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 2-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل لكربلاء جاء في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب أوغستين أوموتو.

‏ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 46 أضاف الطلبة الهدف الثاني عبر نفس اللاعب.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 55 بالمركز الثالث مؤقتاً بانتظار مباراة زاخو والكهرباء غداً، بينما تجمد رصيد كربلاءعند النقطة22بالمركز19.

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