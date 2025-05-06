الطلبة يتغلب على كربلاء في دوري نجوم العراق
شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على ضيفه كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.
وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد عند 8:30 مساء، وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 2-0.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل لكربلاء جاء في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب أوغستين أوموتو.
ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 46 أضاف الطلبة الهدف الثاني عبر نفس اللاعب.
وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 55 بالمركز الثالث مؤقتاً بانتظار مباراة زاخو والكهرباء غداً، بينما تجمد رصيد كربلاءعند النقطة22بالمركز19.