الطلبة يتغلب على اربيل وزاخو ودهوك "حبايب" في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الطلبة من الفوز على أربيل، فيما تعادل فريقا زاخو ودهوك، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

انطلقت المباراتان في الساعة الرابعة والنصف عصراً، حيث التقى فريق الطلبة مع مضيفه اربيل بنتيجة على ملعب فرانسو حريري، وسجل الطلبة هدفه الأول في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا.

وفي الدقيقة 83 زاد فريق الطلبة غلته من الاهداف بتسجيل هدفاً ثانياً من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الطلبة حسين عبد الله، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 21 بالمركز الخامس، فيما تجمد رصيد اربيل عند النقطة 12 بالمركز الرابع عشر.

وعلى ملعب زاخو ألتقى أصحاب الأرض والجمهور مع فريق دهوك وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف.

وسجل فريق دهوك اولا في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب مرتجى عادل، وبعد دقيقة عادل زاخو النتيجة عن طريق اللاعب حميد حاجي.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 8 بالمركز السابع عشر كما رفع دهوك رصيده للنقطة 15 بالمركز الحادي عشر.