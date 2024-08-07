الطلبة يتعاقد مع 6 لاعبين جدد بينهم محترف استعداداً للموسم المقبل

شفق نيوز/ أعلن نادي الطلبة، يوم الأربعاء، تعاقده مع 6 لاعبين جدد قال إنهم على مستوى عالٍ استعداداً للموسم المقبل.

وأوضح رئيس نادي الطلبة صلاح الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، أن "الجهاز الفني بقيادة باسم قاسم قدم للادارة منهاجاً تحضيريا لاعداد الفريق ووجه باختيار لاعبين لضمهم للفريق في الموسم المقبل".

وبين أنه "تم الاتفاق معه على آلية تهيئة الفريق ليكون جاهزا بشكل جيد قبل الدخول بمنافسات دوري نجوم العراق بموسمه الجديد والظهور بمستوى مختلف هذا الموسم".

وأشار الفتلاوي إلى ان "الإدارة تمكنت من التعاقد مع لاعبين جدد وضمهم للفريق وهم على مستوى جيد وتم ضمهم للفريق".

واوضح ان نادي الطلبة اعلن عن انضمام شريف عبد الكاظم، والحارس فهد طالب، وسعد ناطق من القوة الجوية، والحارس ياسين كريم قادما من الشرطة، ولؤي العاني قادما من الزوراء ، والتعاقد مع المهاجم النيجيري اوكستين أموتو وآخرون في الطريق.

ولفت الفتلاوي الى ان "تعاقدات النادي جاءت انسجاما لرغبة المدرب والتي اغلبها بمستوى عال يتناسب مع اسم الطلبة النادي الجماهيري، ونسعى جاهدين للتنافس في الموسم المقبل لدوري نجوم العراق".

وختم رئيس النادي أن "الادارة ستعلن قريبا عن الأسماء الكاملة التي ستمثل نادي الطلبة للموسم المقبل، وسيتم إعداد الفريق قبل الدخول في منافسات دوري نجوم العراق".